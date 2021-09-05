برنامج دعم صغار مربي الماشية استعلام عن دعم مربي المواشي بوابة انعام

برنامج دعم صغار مربي الماشية والانعام ، تعتبر الطريقة الحديثة في دعم صغار مربي الماشية من الأمور التي يهتم صغار مربي الماشية في المملكة العربية السعودية بالتعرف عليها

كما أنها مستفيدة من دعم المملكة لهذه المهنة ، لأن الحكومة الملكية تعمل بجد في هذا المجال. المملكة العربية السعودية بأكملها.وفقًا لرؤية انطلاق المملكة 2030 ، فقد تم التركيز على تقديم الدعم اللازم لمربي الثروة الحيوانية والتوسع في المشاريع الغذائية ، مما يساعد على تزويد مواطني المملكة بالاكتفاء الذاتي من اللحوم ومنتجات الألبان .

طريقة تحديث دعم صغار مربي الماشية

دعت وزارة البيئة والموارد المائية والزراعة المشاركين في برنامج دعم الثروة الحيوانية لتحديث معلوماتهم حتى تستمر مرحلة الدعم الشهري التي تقدمها الوزارة للمشتركين في البرنامج ، حيث منحت الوزارة فترة 60 يومًا. يقوم المشاركون في البرنامج بتحديث بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية ، ويمكن تحديث بيانات برنامج دعم مربي المواشي الصغيرة في المملكة العربية السعودية قبل أن تتوقف الوزارة عن تقديم الدعم الشهري.

طريقة استعلام عن دعم مربي المواشي بسجل المدنى

في ضوء جهود التحول الرقمي للمملكة العربية السعودية في عام 2030 ، تهدف حكومة المملكة العربية السعودية إلى نقل جميع خدماتها إلى الأنظمة الإلكترونية ، حيث التزمت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية تقديم خدمات الاشتراك لصناعات الثروة الحيوانية الصغيرة من خلال الإنترنت ومن خلال برنامج دعم المربين على موقع منصة أنعام التابعة للوزارة يمكن أن يشارك في البرنامج لدعم صغار مربي الماشية من خلال الخطوات التالية:

انتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي لمنصة أنعام .

في الصفحة الرئيسية ، حدد برنامج دعم مربي الماشية الصغيرة.

قم بتسجيل الدخول إلى البرنامج باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

إذا كان هذا هو تسجيلك الأول ، فيجب عليك إنشاء حساب جديد واختيار كلمة مرور جديدة.

اضافة كافة البيانات المطلوبة من قبل النظام.

إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة بالخطة لدعم صغار مربي الماشية.

انقر فوق أيقونة إرسال الطلب.

متابعة حالة الطلب من الجهات ذات العلاقة وما إذا كانت قد تمت الموافقة عليها لتقديم الدعم والمشاركة في البرنامج.