منصة مدرستي الاختبارات المركزية الرابط الرسمي وطريقة الدخول لاجتياز اختبارات المهارات

منصة مدرستي الاختبارات المركزية ، بعد بدأ اختبارات تعزيز المهارات للطالب ازداد البحث عن طرقة دخول منصة الاختبارات المركزية school.madrasati.sa التي تم انشائها حديثا من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية والتي اعلنت عن الجدول الزمني لكافة الاختبارات الخاصة بتعزيز المهارات والمعارف لدى الطلبة في جميع المستويات التعليمية وكافة المدارس الحكومية. حيث تقدم للطلاب الصف الثاني الابتدائي إلى الصف الأول ثانوي مجموعة من الاختبارات في مواد اللغة العربية. الإنجليزية، الرياضيات والعلوم من اجل قياس وتحسين القدرات المعرفية التي تحصلوا عليها العام الماضي. كما ان الاختبارات المركزية بدأت اليوم الاحد الموافق لـ الثامن والعشرون من شهر محرم 1443. وتنتهي يوم الأربعاء المقبل 8 من صفر. وعبر موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على كافة تفاصيل الاختبارات المركزية في منصة مدرستي. وخطوات التقدم على اختبار تعزيز مهارات الطالب.

منصة مدرستي الاختبارات المركزية

من اجل معرفة معارف ومهارات الطلاب وما تم تحصيله العام الماضي 1442هـ. ومن اجل تطوير وعصرنة المنظومة التعليمية والارتقاء بها عاليا وتطوير الدراسة بالمملكة العربية السعودية. تقوم وزارة التعليم بإخضاع كافة الطلبة على الاختبارات المركزية في منصة مدرستي من اجل قياس الأداء الأكاديمي لكل طالب على حدى ومعرفة المعلم لمستوى الطالب الذي يدرسه مما يسمح له بتقديم كافة النصائح والارشادات والدروس اللازمة في المواد الأساسية للارتقاء عاليا بمستوى الطالب.

جدول الاختبارات المركزية 1443

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن جدول اختبارات تعزيز المهارات والمعارف لطلاب الصف الثاني الابتدائي حتى الصف الأول من الثانوية في كافة المدارس السعودية. كما يجب على كافة الطلاب تسجيل الدخول على منصة الاختبارات المركزية الالكترونية مدرستي التعليمية من اجل اجتياز اختبارات لمهارات والمعارف في كافة المواد. وجاء جدل الامتحانات كالتالي:

تسجيل دخول منصة الاختبارات المركزية

يمكن لكافة الطلاب الذين يرغبون في اجتياز اختبار المهارات في جميع المدارس بالمملكة العربية السعودية تسجيل الدخول على منصة الاختبارات المركزية من خلال اتباع الخطوات التالية: