مسؤول أوروبي: حركة طالبان محاور لا مفر منه
وصف مسؤول أوروبي اليوم، ممثلي حركة طالبان الأفغانية بأنهم المحاورون الذين لا مفر منهم، داعيا إلى ضمان تواجد الاتحاد الأوروبي في أفغانستان.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قوله في تصريح لصحيفة فرنسية : "يجب أن نتحاور مع طالبان... ولا يدور الحديث عن الاعتراف بحكومتهم أو قبول عقيدتهم... لكن أعضاء حركة طالبان محاورون لا مفر منهم، ويجب علينا ضمان تواجدنا في كابل".
وأضاف بوريل أن تواجد الاتحاد الأوروبي في هذا البلد ضروري لمنع ازاحة الاتحاد الأوروبي جنبا من قبل الدول الكبرى الأخرى، مشيرا إلى أن مستوى الحوار مع الحركة سيتوقف على مدى إصغاء طالبان للشروط التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المسؤول الأوروبي: "سيزيد الاتحاد الأوروبي مساعداته الإنسانية (إلى أفغانستان) بمقدار 4 مرات. وسيرتبط استئناف تقديم المساعدات الاقتصادية... باحترام حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة هناك".
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