بريطانيا تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بصواريخ باليستية

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب فى تصريح له اليوم: "إن المملكة المتحدة تدين الهجمات الصاروخية الباليستية المتعددة التى أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على المملكة العربية السعودية الليلة الماضية". وأكد أن هذا السلوك الطائش من قبل الحوثيين يهدد حياة المدنيين الأبرياء ويعيق الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الإقليمى، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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