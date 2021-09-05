التعليم المدرسي بالأمارات يوجه أولياء طلاب الإعادة بالتوجه لإدارات مدارس أولادهم، مع بدء العام الدراسي الجديد 2022 في دولة الأمارات العربية المتحدة والذي انطلق يوم الواحد والثلاثون من الشهر الماضي، وذلك في ظل عدد من التحديات الكبيرة والصعبة، وهو فيروس كورونا المنتشر في كافة ارجاء العالم، ومع انطلاق ماراثون التعليم لهذا العالم وانتظام الطلاب دفع تساؤلات أولياء أمور طلبة وطلاب الإعادة حول مصير أبنائهم التعليمي هذا العام، وعليه فقد صدرت توجيهات مؤسسة التعليم بالإمارات بإن علي كافة ذوى الإعادة قيامهم وتوجههم لإدارات مدارس أبنائهم ومتابعة نتائجهم.

موعد دخول طلاب الإعادة المدرسة

اكدت المؤسسة التعليمية الإماراتية ان الامر مقتصرا فقط على طلاب الإعادة الذين لم يتمكنوا من تحقيق النجاح في الاختبارات الخاصة بهم، ومع مراجعة ذوى الإعادة لإدارات مدارس أبنائهم للتحقق من صحة النتائج والتأكيد بعد مراجعتها انها مطابقة بالفعل لأوراق أبنائهم، يجب على الطلاب البدء باتخاذ الخطوات الأولية لسرعة الالتحاق بالعام الدراسي الجديد والذي وفقا لمنظومة التعليم بالأمارات من المقرر ان يبدأ يوم الاحد المقبل، وناشدت الهيئة الطلاب بالبدء بسرعة اخذ العينة لفحص فيروس كوفيد حيث انه اصبح الزام تام على كافة الطلاب والعاملين بالمؤسسة.

دليل اليوم الدراسي بالإمارات 2022

اما عن التساؤلات التي تدور حول كيفية تصميم وشكل اليوم الدراسي بالعام الجديد في ظل التحديات التي تتعرض لها البلاد كما ذكرنا نجد ان شكل ليوم الدراسي سيكون بنظامه الواقعي حيث يتم البدء في استقبال الطلاب على شكل مجموعات حتى تصل نسبة الحضور إلى 100%، وبعيدا كليا عن النظام الافتراضي المتبع العام الماضي على ان يبدا يوم الطالب الدراسي في تمام الساعة التاسعة والنصف لينتهي في تمام الساعة الثالثة والنصف وذلك بالنسبة لصفوف ال4 وال5، ويبدا اليوم في تمام ال8 إلى ال2 والثلث لصفوف الأول والثاني.