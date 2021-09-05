أول أيام العام الدراسي 2021 موعد بدء الدراسة 2022 للمدارس الخاصة والدولية

أول أيام العام الدراسي 2021 موعد بدء الدراسة للمدارس الخاصة والدولية في جمهورية مصر العربية والخطط الخاصة بالعام الدراسي الجديد نوضحها إليكم، حيث قام الدكتور طارق شوقي بإصدار تعميم إداري من أجل تنظيم عمليات الدراسة للعام الدراسي الجديد، ولأن هناك أخبار على بعض المواقع على الإنترنت أفادت بأن الوزارة ستقوم بتأجيل الدراسة بالعام المقبل قامت بنفي الخبر وأكدت على أن الدراسة في العام الجديد ستكون بشكل الحضور في الموعد الرسمي لها، وهذا بعد أن قامت بحث الطلاب من عمر 12 عام فما فوق والمعلمين على التلقيح ضد الفيروس.

أول أيام الدراسة 2021 موعد بدء الدراسة للمدارس اليابانية والعامة

وضحت الوزارة موعد بدء الدراسة للمدارس اليابانية والعامة بأنه سيكون في 9 أكتوبر القادم، كما وضحت أن على أولياء أمور الطلاب في المدارس اليابانية تسديد المصروفات قبل الدراسة، وأوضح الوزير أن الدراسة في المدارس ستكون لمدة 93 يوما، وأن الإجازة ستكون بعد هذه المدة على أن تبدأ اختبارات منتصف العام في 15 يناير 2022 وتنتهي في 5 فبراير 2022، بينما يبدأ الترم أو الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022 إلى شهر يوليو من نفس العام، بجانب توضيح موعد امتحانات الشهادة الإعدادية والذي سيكون بشهر 5، في حين تبدأ الثانوية العامة الامتحانات في 11/6/2022م.

موعد بدء الدراسة للمدارس الخاصة والدولية

التعميم الإداري الموزع من قبل وزارة التربية والتعليم على الإدارات والمديريات التعليمية المختلفة وضح موعد الدراسة بالمدارس الخاصة واللغات بأنها ستكون في 9 أكتوبر 2021، لكن ستبدأ الدراسة بالمدارس الدولية في 12/9/2021م، بجانب أن الوزارة أكدت على أن كل المدارس ستخضع لرقابة مشددة من أجل التأكد على تطبيقها لكل الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل اللجنة العليا.

الإجراءات الاحترازية لبدء العام الدراسي الجديد

أكدت وزارة التربية والتعليم بمصر أنها ستطبق الإجراءات الاحترازية بكل حزم وقوة، بالإضافة إلى أن الدراسة في العام الجديد ستكون بشكل حضوري، وأن الطلاب سيتم احتساب أيام الغياب لهم إذا كانت من دون عذر، بجانب توضيح أن الأيام التي ستكون فيها عطلات رسمية تخصم من الأيام المسموح للطالب فيها بالغياب، كما وضحت الإجراءات التي سيتم تطبيقها على الطلاب عند الدخول للمدرسة، والمتمثلة في قياس الحرارة بشكل يومي والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتهوية الفصول وتوعية الطلاب.

ذكرنا أول أيام العام الدراسي 2021 موعد بدء الدراسة 2022 للمدارس الخاصة والدولية في جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى خطة الدراسة للعام الجديد والإجراءات المفترض إتمامها عند بدء الدراسة.