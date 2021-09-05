طريقة التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين وشروط الإصدار

طريقة التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين هي طريقة إلكترونية متاحة من خلال هيئة تقويم التعليم والتدريب، وذلك لصالح جميع المستفيدين منها من بينهم المعلمين والمعلمات ويمكن إصدار الرخصة المهنية للمعلمين بشروط عديدة وفرتها الهيئة كما أنها أطلقت مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ويلزم أن يتم التسجيل قبل موعد الاختبارات.

طريقة التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين

هناك أجزاء عديدة لاختبار الرخصة المهنية وكلاها تعمل على قياس قدرات المعلمين من أجل التأكد من أنهم كوادر تعليمية قادرة على تعليم الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، من بينها الجزء الأول المتمثل في الاختبارات التربوية، بينما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي، وتكمن طريقة التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين في التالي:

يتم الانتقال إلى رابط موقع قياس الإلكتروني.

ثم إنشاء حساب جديد في حال لم يكن المعلم أو المعلمين مسجلين من قبل.

عقب الانتهاء يتم الولوج إلى الاختبارات ويتم اختيار اختبار كفايات الجديد.

هناك العديد من الضوابط والشروط وفرها الموقع كدليل إرشادي للمعلمين وعليهم الموافقة عليها جميعًا.

ثم يتم النقر على خيار التالي من أقصى يسار الصفحة، ويتم بعدها تحديد المواعيد المناسبة للتقديم.

شروط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين 1443

لقد تم تحديد المعايير التي على أساسها يتم إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، وهذا من أجل استقطاب كوادر بشرية لديها أدوات تعليمية ممنهجة، وقد تمثلت الشروط في:

اشتراط الحصول على مؤهلات متعلقة بقطاع التعليم لجميع المتقدمين للحصول على الرخصة، بدرجة لا تقل عن البكالوريوس.

مع ضرورة أن يتم سداد قيمة الرسوم المطلوبة للتسجيل والتي يتم تحديدها من خلال موقع قياس.

حتى يتم إصدارها أيضًا يشترط أن يكون لدى المتقدم الخبرة الكافية بالسنوات وذلك بناءً على الضوابط والمعايير التي قدمتها الهيئة.

وقد أُعلن مسبقًا أن مواعيد الرخصة المهنية الفترة الأولى للاختبار ستكون خلال شهر يناير المقبل، بينما الفترة الثانية ستكون خلال شهر مارس القادم أيضًا، وبشكل دقيق يتم عقد اختبار رخص المعلم المهنية خلال شهر ديسمبر المقبل للإعادة على أن يتم عقد الاختبار التخصصي خلال يوم 23 من شهر يناير القادم.