رسوم إصدار الرخصة المهنية للمعلمين وطريقة الاستعلام

رسوم إصدار الرخصة المهنية للمعلمين قامت هيئة التقويم والتدريب بالمملكة العربية السعودية بوضعها وهي عبارة عن قيمة الاختبارات التي يتم إجرائها من أجل الحصول على الرخصة وذلك عقب اتباع إجراءات أو طريقة التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بالمملكة، وقد استطاعت الهيئة في الآونة الأخيرة أن تطور المنظومة التعليمية من خلال الكوادر المؤهلة إلى التدريس للطلاب في مختلف المراحل التعليمية، لذا سنتعرف على رسوم الرخصة المهنية للمعلمين بالتفصيل.

رسوم إصدار الرخصة المهنية للمعلمين

يسرت الهيئة على المعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخص التعليمية من أجل ممارسة المهنة في شتى الجهات المعنية بالأمر داخل المملكة، ولفتت إلى أن هناك اختبار تربوي واختبار تخصصي، وذلك بالرسوم التالية:

يتم سداد رسوم مقدرة ب100 ريال سعودي خاصة بالاختبار التربوي.

ويتم سداد 100 ريال سعودي أخرى خاصة بالاختبار التخصصي.

كما يتعين سداد 100 ريال سعودي لإصدار الرخصة.

أي أن التكلفة الإجمالية تُقدر بحوالي 300 ريال سعودي، وعلى من يرغب في إعادة أيًا من الاختبارات السابقة مرة ثانية، سداد قيمة الرسوم مرة أخرى.

استعلام عن موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022

وفرت الهيئة العديد من الخدمات الإلكترونية كي تساعد في تيسير إجراءات الحصول على الرخصة ومن بين تلك الإجراءات خطوات الاستعلام عن مواعيد اختبارات الرخصة المهنية والتي تتم من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى بوابة مركز قياس.

اختيار خدمات الاختبارات المهنية.

ثم يليها النقر على خيار الرخصة المهنية للمنتمين إلى المهن التعليمين المختلفة.

سيتم ظهور مجموعة من الخدمات من بينها الجدول الزمني.

عقب النقر عليه يتم الحصول على جميع تفاصيل الاختبارات ومواعدها المقبلة وتوقيت اختبار الإعادة أيضًا.

ويمكن إجراء الاختبار لجميع الحاصلين على مؤهلات تعليمية في المجال التعليمي، بدرجة بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، أو غيرها من الدرجات العلمية، كما أن هناك معايير للخبرة ينبغي الاطلاع عليها قبل أن يتم التقديم، حيث أنه من شروط إصدار الرخصة المهنية أن يكون المتقدم حاصلًا على سنوات خبرة تتناسب مع جميع الضوابط التي وضعت سابقًا والتي يمكن التعرف عليها من خلال موقع قياس الإلكتروني.