الأردن يعزي بضحايا حادث الحافلة في مصر

دوت الخليج :- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحرّ التعازي وصادق المُواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة بضحايا حادث السير لحافلة على طريق السويس-القاهرة، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى.
وعبّر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول عن تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة وذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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