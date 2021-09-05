"إيكواس" تطالب بعودة النظام الدستوري في غينيا.. وتهدد

طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الأحد، بعودة النظام الدستوري في غينيا، وهددت بفرض عقوبات بعد أن أطاحت مجموعة من أفراد القوات الخاصة الرئيس ألفا كوندي على ما يبدو.

وندد بيان صادر عن نانا أكوفو أدو رئيس غانا الرئيس الحالي لإيكواس، بما وصفها "محاولة انقلاب"، وطالب بإطلاق سراح كوندي الذي يحتجزه الجنود "على الفور ومن دون شروط".

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