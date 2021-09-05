الاتحاد الإفريقى يدين استيلاء الجيش على السلطة فى غينيا

جدة - نرمين السيد - وقال بيان للتكتل، "يدين الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، فيليكس تشيسكيدى، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، موسى فقى محمد، أى استيلاء على السلطة بالقوة، ويدعوان إلى الإفراج الفورى عن الرئيس ألفا كوندى".

كما دعا المسؤولان "مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقى للاجتماع بشكل عاجل، لبحث الوضع الجديد فى غينيا، واتخاذ الإجراءات المناسبة فى ظل هذه الظروف"، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وفى وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأحد، إلى الإفراج الفورى عن الرئيس الغينى ألفا كوندى، معبرا عن إدانته الشديدة للاستيلاء على السلطة فى غينيا بالقوة، وذلك عقب إعلان مجموعة من العسكريين السيطرة على مقاليد الأمور واعتقال الرئيس.

وكتب جوتيريش فى تغريدة، تعد أول رد فعل دولى على الوضع فى غينيا: "أتابع بشكل شخصى عن كثب التطورات فى غينيا. أدين بشدة أى محاولة للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، وأدعو للإفراج الفورى عن الرئيس ألفا كوندى".