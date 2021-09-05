رقم مستشفى فقيه السعودية يعتبر من الأرقام الهامة التي يستخدمها الكثير من المواطنين داخل الملكة العربية السعودية، لأن مستشفى فقيه تعد من المستشفيات الهامة، والتي تقدم الكثير من الخدمات الطبية المميزة والمناسبة إلى جميع المقيمين والمواطنين على أراضي المملكة، وسوف نتعرف على الموضوع بالتفصيل.

تعتبر هذه المستشفى من المستشفيات التي سميت بهذا الاسم نسبة إلى الدكتور سليمان فقيه.

وهي مستشفى من أكبر المستشفيات التي تتواجد في أراضي المملكة العربية السعودية وبالتخصيص في منطقة جدة ومكة المكرمة.

حيث إنها من المستشفيات التابعة إلى وزارة الصحة السعودية.

وكان تأسيسها في مدينة جدة عام 1978.

تعتبر من المستشفيات الرائدة في مجال الصحة على أراضي المملكة.

وتمكنت من أن تطور جميع الأدوات والمعدات التي تعتمد عليها حتى تصل إلى الريادة في هذا المجال.

وحققت الكثير من الإنجازات الهامة على مدار الأعوام السابقة.

وتم توسيع المستشفى في عام 1986 على يد الملك فهد بن عبد العزيز مما جعل المستشفى أصبحت أكبر استيعاب للمرضى.

ولها الكثير من الفروع في العديد من المناطق.

ومن أبرز المراكز الجديدة التي تم وجودها في المستشفى مركز العقم والخصوبة مركز علاج أمراض الكلى ومركز جراحات المخ والأعصاب بمركز العيادات الجديدة ومركز جراحات القلب المفتوح.

2007 أصبحت أول المستشفيات التي تجلب شراء حالات التصوير المقطعي.

عام 2008 حصلت المستشفى على الاعتماد الدولي من المجلس الأسترالي للمعايير الخاصة بالرعاية الصحية.

2009 المستشفى حصلت على الشهادة لتقديرها بأنها من أفضل سبعة المستشفيات على مستوى المملكة.

عام 2009 تم اعتماد المستشفى من قبل اللجنة الدولية المشتركة للمرة الثانية.

2010 حصلت المستشفى على المركز الرابع على مستوى أراضي المملكة.

عام 2011 نفذت المستشفى معايير الأيزو 2004 والعديد من المعايير الأخرى.

2011 حصلت مستشفى فقيه على جائزة من الملك خالد في منتدى التنافس العالمي.

عام 2011 فازت المستشفى بجائزة للتميز في رعاية المركز للمرضى.

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مستشفى فقيه بالمملكة العربية السعودية وفرت إلى جميع المواطنين والمقيمين أرقام تسهل عملية التواصل وأهم هذه الأرقام هي: