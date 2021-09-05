نظام الإقامة الخضراء في الإمارات يعتبر من الأنظمة التي أعلنت عنها الإمارات في الفترة الأخيرة، وتعتبر نوع من التأثيرات الجديدة للإقامة والعمل، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على هذه الإقامة بالتفصيل.

نظام الإقامة الخضراء في الإمارات

وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية أكد أن الحكومة قررت أن تطلق النظام الجديد للإقامة، وتكون عبارة عن المسار المتكامل للإقامة حيث إنه يشمل مجموعة من الإقامات مثل الإقامة الخضراء والذهبية والعادية.

توفر الإقامة الخضراء إلى المغتربين التقدم إلى العمل دون أن يحتاج إلى كفيل أو صاحب عمل.

يمكن لجميع الأشخاص أن يحصلوا عليها منذ سن 25 عام.

الأفراد الذين يفقدون وظائفهم في البلاد لمدة تصل إلى 180 يوم يمكنهم أن يحصلوا على هذه الإقامة.

ترتبط الإقامة بعقود العمل بحسب ما قامت القنوات بنقله.

مميزات وشروط الإقامة الخضراء في الإماراتالفئات التي تحصل على التأشيرة الخضراء

الإمارات أعلنت أنها سوف تمنح التأشيرة الخضراء إلى المتفوقين من المستثمرين والطلاب وذوي المهارات المتخصصة، ورجال الأعمال حتى يستمتعوا بالكثير من المزايا التي تقدمها لهم الإقامة الذهبية.

تم إطلاق الإقامة الذهبية عام 2019 من قبل الحكومة الإماراتية.

تعمل نظام الإقامة الذهبية لفترة طويلة من الوقت حتى يستمتع أصحابها بالكثير من المزايا التي ليس لها مثيل.

حصل عدد كبير من الأفراد على الإقامة الذهبية وأهمهم رجال الأعمال والمستثمرين والمهندسين والأطباء.

والطلاب جميع من تنطبق عليه الشروط يمكنه أن يحصل على الإقامة الذهبية.

يتمتع بالمزايا التي تقدمها دون أي نوع من المشكلات.

الإقامة الذهبية تمنح الكثير من المزاياالإمارات تطلق نظام الإقامة الخضراء

اليوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021 تم إطلاق الإقامة الخضراء من قبل دولة الإمارات حتى تصبح المسار المتكامل لجميع الإقامات الموجودة في الإمارات.

حيث إن وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية أطلق العديد من المشروعات وأهمها الإقامة الخضراء.

فهي تعتبر من الأمور الهامة والتي تفيد الكثير من الأفراد، وتحتوي على الكثير من التعديلات التي تجعلها مميزة بين الإمارات، وأصبحت الإقامة الأولى على المستوى العالمي حيث إنها تجمع بين مزايا الكثير من الإقامات مثل الذهبية والعادية.

ويمكنها أن تواكب جميع التطورات التي متوقعة في الإشارات، كما أنها سوف تجذب إلى الإمارات أصحاب المواهب والعقول المبتكرة ورواد الأعمال.