رابط التسجيل في الدفاع المدني وشروط القبول المبدئي

إن العديد من الشباب في المملكة العربية السعودية يبحثون عن رابط التسجيل في الدفاع المدني، والملاحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع المعدلات عن شروط وخطوات التسجيل التي أعلنتها الإدارة، فتقول الإدارة أن هناك عدد من الوظائف الشاغرة يستطيع الرجال فيها أن يشغلوها برتبة الجندي، والموعد التي أعلنته الإدارة عن بدء التسجيل كان اليوم الموافق 27 من محرم للعام الهجري 1443.

ويكون هذا التسجيل إلكترونياً من خلال الإنترنت، لن يحتاج الفرد إلى الذهاب لمكان ما والانتظار في الطوابير والازدحام لكي يتمكن من التسجيل، بالإضافة إلى تشديد الإدارة على ضرورة أن يقوم الشخص بتسجيل بياناته بشكل صحيح وبدقة شديدة.

رابط التسجيل في الدفاع المدني

إن وزارة الدفاع المدني تعد هيئة تابعة لوزارة الداخلية، وهذه الوزارة تم إنشائها من أجل توفير الأمن والأمان والحماية للمواطنين جميعا، لذلك نجد العديد من الشباب الراغبين في التقديم بها يبحثون عن كيفية التسجيل في الدفاع المدني، ولكي تتمكن من التسجيل اتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع التوظيف “أبشر“ الخاص بإدارة الدفاع المدني.

الخاص بإدارة الدفاع المدني. قم بتسجيل دخولك على المنصة.

ستظهر لك قائمة بها الوظائف، اختر الوظيفة التي ترغب بها.

اقرأ الأحكام والشروط جيدا ثم وافق عليها.

حدد الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلاتك الأكاديمية.

سجل جميع البيانات الخاصة بك.

ثم قم بالضغط على زر حفظ في الختام.

شروط التسجيل في الدفاع المدني

هناك بعض الشروط والقيود التي قامت الوزارة بوضعها لكي يتمكن الشاب من التقديم في الدفاع المدني، وهذه الشروط هي التالي:

لابد على الشخص المتقدم لهذه الوظيفة أن يكون سعودي الأصل ويقيم على أرض المملكة العربية السعودية.

يجب على الشخص أن يكون لائقا طبيا.

سوف يمر الشخص بعدد من الاختبارات والمقابلات الشخصية عليه أن يقوم باجتياز تلك الأمور.

يشترط أن لا يكون لهذا الشخص أي سجل جنائي أو أخلاقي يدينه.

لابد أن تكون زوجة المتقدم سعودية إذا كان متزوج.

الحد الأدنى والأقل الذي يتمكن منه الفرد أن يقدم على هذا العمل هو عمر 17 عام، والحد الأقصى يكون 30 عام.

إلى هنا نكون قد قدمنا لكم الرابط الخاص بالتسجيل في الدفاع المدني وكذلك شروط القبول، نرجو أن نكون أفدناكم.