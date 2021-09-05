عدم ظهور بيانات الطالب في منصة مدرستي، بالتزامن مع عودة الدراسة في المملكة العربية السعودية كثرت عمليات البحث حول التسجيل في منصة مدرستي وكيفية استخدامها وخدمات منصة مدرستي المختلفة وتقديمها للطلاب وأولياء الأمور، ولكن لاحظ بعض الطلاب وذويهم مشكلة في استخدام منصة مدرستي عند التسجيل بها بحساب منصة توكلنا وهي عدم ظهور بيانات الطالب المسجلة في منصة مدرستي عند استخدام حساب منصة توكلنا فما السبب وراء تلك المشكلة.

مشكلة عدم ظهور البيانات في منصة مدرستي من منصة توكلنا

يوضح تطبيق توكلنا أن مشكلة عدم إظهار بيانات الطالب المسجلة في منصة مدرستي عند استخدام تطبيق توكلنا بعد إضافة الطالب ضمن أسرة ولي الأمر يعني أن بيانات الطالب الجديدة لم تقوم منصة مدرستي بإرسالها لمنصة توكلنا بعد ويتم حل المشكلة بمحاولة التسجيل مرة أخرى أو بالتواصل مع الدعم الفني أو بالطريقة التالية.

حل مشكلة عدم ظهور البيانات في مدرستي من توكلنا

يقوم الطلاب بالتسجيل في منصة مدرستي لاستخدامها في مذاكرة الحصص الدراسية وإثبات الحضور والغياب للطلاب وفي متابعة الحصص الدراسية وخاصةً الطلاب الغير مصرح لهم بالحضور في الفصول المدرسية وهم الذي لم يقوموا بأخذ اللقاح حتى الآن، ويقوم الطالب بالتسجيل في منصة مدرستي من خلال حسابه الشخصي بكتابة اسم الشخص المستخدم مع كلمة السر.

أما عن الطلاب الذين يشتكون من عدم إظهار بيناتهم الشخصية في منصة مدرستي عند التسجيل من منصة توكلنا فيتم حل تلك المشكلة من خلال: