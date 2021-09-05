تفاصيل هاتف أيفون 13 الجديد المنتظر

هاتف أيفون 13 الجديد المنتظر، شركة آبل الشهيرة والتي تحتل مكانتها بين جميع شركات التكنولوجيا العالمية الأخرى، ولكن تظل شركة آبل هي الأفضل بالنسبة للعديد من الأشخاص ومحبي منتجات شركة آبل، وقد أعلنت الشركة عن هاتفها الجديد لهذا العام هاتف أيفون 13 الجديد حيث تقوم بكل عام بإطلاق نسخة جديدة من هواتف أيفون لإعجاب العديد من العملاء، ومع قرب موعد الإعلان عن أيفون 13 تعرفوا على مواصفات هاتف أيفون 13 الجديد.

مزايا آيفون 13 الجديد من شركة آبل

يبحث العديد من الأشخاص في هذه الفترة عن المزايا الجديدة التي سيتم توفيرها في هاتف أيفون 13 الجديد والتي جعلته يكتسب لشهرة كبيرة قبل حتى أن يتم الإعلان عنه أو توفيره في الأسواق، ويمكن حصر مواصفات أيفون 13 الجديد الداخلية والخارجية كالآتي:

الهاتف مقاوم للغبار والماء على عمق 6 متر لمدة نصف ساعة. شاشة الهاتف من النوع الزجاجي الفولاذي التي تتحمل الصدأ وغير قابلة للكسر. بطارية أيفون 13 تصل حتى أربعة آلاف مللي أمبير وتظل لساعات طويلة. يدعم الهاتف شبكات الاتصال جميعها حتى الجيل الخامس. يتوفر من IPhone 13 ثلاث فئات فئة مساحتها 128 جيجا بايت ورام 5 جيجا، والفئة الثانية مساحتها 256 جيجا بايت ورام 6 جيجا بايت، والفئة الثالثة مساحتها 512 جيجا بايت ورام 8 جيجا. للهاتف كاميرا أمامية جودتها 16 ميجا بكسل نوع العدسة Wide وكاميرا خلفية دقتها 24 ميجا بكسل ونوع العدسة Wide. تم تحديث مستشعر البصمة في الهاتف والذي يفقد جودته مع الوقت. من الهاتف خمسة ألوان لون ذهبي وفضي وأسود وأبيض وأزرق.

إطلاق هاتف أيفون 13 الجديد

وقريبًا سيتم الإعلان عن هاتف أيفون 13 الجديد من شركة آبل، فوفقًا للمعلومات الحالية سيتم توفير الهاتف بعد منتصف شهر سبتمبر الحالي وسيكون متاحًا للبيع في العديد من الجهات والمنصات، وأما عن سعر البيع لهاتف أيفون 13 فهي: