دوت الخليج :- أكد السفير المصري في العراق، وليد محمد اسماعيل، اليوم الأحد، وجود سبب وراء تأخر افتتاح المدن الصناعية مع العراق والأردن.
وقال في تصريح صحفي: "هناك بعض الإجراءات البيروقراطية التي عطلت فتح المدن الصناعية والحرة بين العراق ومصر والأردن".
وأضاف، أن "المشروع قائم والسعي جار لاستكماله في أسرع وقت ممكن".
وفي مايو الماضي، أعلنت خلية الإعلام الحكومي في العراق، عن اتفاق تعاون مع مصر لإقامة مدن صناعية واقتصادية مشتركة تنفيذا لمقررات القمة الثلاثية العراقية-المصرية-الأردنية.
المصدر: "واع" + RT
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر توضح سبب تأخر افتتاح المدن الصناعية المشتركة مع العراق والأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.