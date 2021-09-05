أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة محمد الكحلاني

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الأمين العام المساعد يعزي بوفاة محمد الكحلاني

بعث الشيخ جابر عبدالله غالب الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة بوفاة / محمد يحيى الكحلاني، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع الأمين العام المساعد يعزي بوفاة محمد الكحلانيبعث الشيخ جابر عبدالله غالب الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة بوفاة / محمد يحيى الكحلاني، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد محمود يحيى الكحلاني رئيس الاتحاد الزراعي فرع محافظة حجة، واخوانه وكافة آل الكحلاني ، عبّر الامين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وانصار المؤتمر عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

"إنا لله وإنا اليه راجعون".



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