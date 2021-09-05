اليمن: مقتل امرأة وإصابة 3 مدنيين بينهم طفل بألغام حوثية

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر محلية أن المواطنة نظيرة مقبل على حربى (40 عامًا) من أهالى منطقة الشريجة بمديرية القبيطة؛ قُتلت جراء انفجار لغم أرضى زرعته ميليشيا الحوثى أثناء سيطرتها على المنطقة.

وأضافت أن الضحية كانت تسوق أغنامها إلى المرعى، فداست على اللغم؛ مما تسبب بمقتلها على الفور، لتلحق بشقيقها الذى قُتل هو الآخر قبل ثلاثة سنوات، بعد مروره على لغم حين كان يقود دراجته النارية للذهاب إلى عمله.

كما أصيب ثلاثة مدنيين أحدهم طفل، نتيجة انفجار لغم للحوثيين بسيارة مدنية فى "وادى حجر" بمحافظة الضالع، جنوب اليمن.

وأكد المرصد اليمنى للألغام، إصابة ثلاثة مدنيين أحدهم طفل، أمس السبت، هم (نبيل محمد الرفاعى، وأحمد محمد وطفله عبدالرحمن البالغ من العمر خمسة أعوام) نتيجة انفجار لغم للحوثيين بسيارة مدنية فى "وادى حجر" بمحافظة الضالع.

وبحسب مصدر محلى، فإن لغماً أرضياً، من مخلفات الميليشيات الحوثية انفجر بسيارة، كان على متنها خمسة مواطنون بينهم أطفال، بقرية المشاريح، فى منطقة حجر السفلى، فى مديرية الضالع.

وأوضح أن اللغم أسفر عن إصابة ثلاثة منهم، بينهم طفل إصابته بليغة، كما أعطب اللغم السيارة بشكل كامل.