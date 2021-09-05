طالبان: مقتل متحدث باسم قوات مسعود وجنرال مقرب منه

جدة - نرمين السيد - أعلنت حركة "طالبان"، مساء اليوم الأحد، عن مقتل المتحدث باسم "جبهة المقاومة الوطنية" الأفغانية، فهيم دشتى، والقيادى العسكرى البارز فيها، الجنرال عبد الودود، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وقالت الحركة، فى تغريدة عبر "تويتر": "مقتل فهيم دشتى المتحدث باسم مليشيات مسعود، والجنرال عبد الودود أحد المقربين من أحمد مسعود، فى مواجهات مع قوات إمارة أفغانستان الإسلامية فى مدينة بازارك عاصمة ولاية بنجشير". وفى وقت سابق من الأحد أفادت وسائل إعلام أفغانية مقتل المتحدث باسم "جبهة المقاومة الوطنية" جراء أعمال قتالية فى إقليم بنجشير مع حركة "طالبان". ويمثل إقليم بنجشير الجبلى معقلا لقوات "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة أحمد مسعود، الزعيم العسكرى السياسى من أصل طاجيكى، المناهضة لـ"طالبان"، التى سيطرت مؤخرا على معظم أراضى أفغانستان بما فى ذلك العاصمة كابول.

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