الاتحاد الإفريقي يطالب بإطلاق سراح الرئيس كوندي فورا 

ندد الاتحاد الإفريقي باستيلاء الجيش في غينيا على السلطة، مطالبا بإطلاق سراح رئيس البلاد، ألفا كوندي على الفور.

ودعا رئيس الاتحاد ورئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد في بيان مشترك، مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الموقف واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأطاح جنود من القوات الخاصة بكوندي اليوم الأحد، وقالوا إنهم "حلوا الحكومة وعلقوا العمل بالدستور وأغلقوا الحدود البرية والجوية".