نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم في الامارات العربية المتحدة في المقال التالي
سعر الذهب اليوم في الامارات، أسعار الذهب اليوم في الامارات العربية المتحدة، والتي يسعى إلى معرفتها والاطلاع عليها كافة قاطنيها لما تعنيه من أمور هامة لهم سواء لمن يرغب في اجراء عملية ادخار آمنة له على المستقبل البعيد أو من يرغب في القيام بإجراء عملية استثمارية بسيطة له سوف توفر له أيضا مزيدا من النقود وتجنى له مزيد من الأرباح، ولم تقتصر المعرفة فقط على فئات رجال الاعمال الكبار او الصغار او المستثمرين بل تشمل كذلك فئات الراغبين في شراء هدايا قيمة لذويهم واحبابهم، وكذلك الراغبين والمقبلين على الزواج لكون شراء المشغولات الذهبية من أساس إتمام خطوة الزواج.
سعر الذهب اليوم بالأمارات
على خلاف تعاملات نهاية الأسبوع الماضي والتي شهدت ارتفاعا طفيفا في سعر الاوقية الذهبية حيث أغلقت تعاملاتها عند 1833 دولار امريكي، لتشهد التعاملات في صبيحة اليوم الاحد استقرار نسبي ملحوظ، وذلك يرجع بالطبع إلى الاجازة الأسبوعية التي تشهدها الدولة خلال اليومين الماضيين، على صعيد أخر سجلت عقود الذهب الآجلة ارتفاعا، وذلك وفقا لما أعلن عنه تصنيف كومكس الخاص بالبورصة العالمية التجارية بمدينة نيويورك حيث انها سجلت في نهاية تعاملات العام الماضي ارتفاعا نسبته 0.07%، وعلى الرغم من انه كان من المتوقع انخفاضا لها خلال الآونة الماضية إلا انها عاودت الارتفاع مرة أخرى تلك الفترة لتقترب بذلك من ادنى مستوى لها مقارنة بالشهر الماضي.
سعر عيار الذهب اليوم
نعلم أن المشغولات الذهبية تضم عدد متنوعا من أعيرة الذهب المختلفة وذلك وفقا لكم ونسبة خام الذهب المستخدم في تصنيع المشغولات الذهبية ويعد أغلى المشغولات الذهبية هي المشغولات التي تندرج تحت مسمي ذهب عيار 24 حيث يبلغ خام الذهب المستخدم بها ل99%، أما عن أسعار الذهب اليوم بالأمارات هي؛
سجل ذهب عيار 22 جم 196.46 درهم، بينما ذهب عيار 21 جم سجل 187.55 درهم أما ذهب عيار 18 فقد سجل 160.75 درهم.
|الوحدة
|درهم اماراتي
|دولار أمريكى
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Monday, September 06, 2021 12:59 AM بتوقيت دولة الامارات
|اسعار الذهب عيار 24
|215.96 درهم
|$58.80
|سعر الذهب عيار 22
|197.97 درهم
|$53.90
|اسعار الذهب عيار 21
|188.97 درهم
|$51.45
|اسعار الذهب عيار 18
|161.98 درهم
|$44.10
|سعر الذهب عيار 14
|125.98 درهم
|$34.30
|سعر الذهب عيار 12
|107.98 درهم
|$29.40
|اسعار أوقية الذهب
|6,716 درهم
|$1,829
|اسعار جنيه الذهب
|1,512 درهم
|$411.59
|اسعار كيلو الذهب
|215,964 درهم
|$58,797
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