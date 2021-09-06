رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2021 وزارة العمل ملف منحة العاطلين 8000 دينار cnac.dz

التسجيل في منحة البطالة الجزائر للحصول على مبلغ 8000 دينار جزائري حتي الحصول على عمل، من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الآن والتي يهتم بمتابعة أخبارها المواطنين الجزائريين، فقد أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قراراً برفع قيمة منحة العاطلين الحاصلين على شهادات، ضمن خطة الدولة والحكومة لرفع العبء عن كاهل المواطن الجزائري والحفاظ على كرامة الشباب، بعد المعاناة التي يمر بها الكثيرون من المواطنين بسبب تداعيات فيروس كورونا، وعدم توافر وظائف للعديد من الخريجين بمختلف المجالات، حيث قرر أن تكون قيمة منحة البطالة 8000 دينار يحصل عليها المستحق حتي الحصول على عمل، وقد حددت وزارة العمل والتشغيل والتضامن الاجتماعي الطرق التي يستطيع من خلالها المواطن الحصول على منحة العاطلين، وخلال السطور التالية نوضح تفاصيل ملف منحة البطالة 2021.

الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق الوطني للتأمين على البطالة “cnac.dz“.

تسجيل بيانات المتقدم على منحة العاطلين.

من خلال التسجيل على الموقع السابق ذكره.

أو تقديم ملف إحداث نشاط بأحد فروع أو مكاتب تأمين البطالة.

كذالك من خلال تطبيق win ensedjel وتحديد الفرع الإقليمي التابع له المستفيد لاستلام الملف.

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية. يكون عمر المتقدم لا يقل عن 30 عاماً ولا يزيد عن 50 عاماً. لابد أن يكون مسجلاً في الوكالة الوطنية للتشغيل كطالب عمل. أن يكون لدية مؤهلاً مهنياً. لا يكون لدية نشاط خاص أو يعمل موظفاً.

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تحرص الدولة والحكومة في الجزائرية على بحث وحل المشاكل التي تواجه المواطن الجزائري، وعلى رأس هذه المشاكل مشكلة البطالة التي بلغت نحو 11.5% مما يدق ناقوس الخطر، بزيادة أعداد العاطلين الذين ليس لديهم دخل وقد يتم التلاعب بهم في قضايا تضر البلاد، لذلك حرصت الدولة بقيادة الرئيس تبون على مناصرة هذه الفئة ومحاولة رفع مستوي معيشتهم بتقديم هذه المنحة بل رفع قيمتها.

وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

تعمل وزارة العمل الجزائرية على توفير فرص العمل للشباب وفتح أسواق لمختلف التخصصات، وكذالك الاشتراك في الضمان الاجتماعي لضمان الحصول على معاش، فهي من أهم الوزارات التابعة للحكومة الجزائرية، التي تختص بمعالجة مشكلة البطالة بمختلف الطرق.