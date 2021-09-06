amen social tn التسجيل الذاتي تونس للحصول على منحة 300 دينار المساعدات الاجتماعية

amen social tn التسجيل الذاتي تونس ، يستمر التسجيل في منحة 300 دينار عبر منصة المساعدات الاجتماعية 2021 amen social tn inscription. فبعد اتفاق رسمي بين الحكومة التونسية والبنك الدولي للتنمية والرعاية الاجتماعية. على تقديم مساعدات مالية ظرفية استثنائية موجهة للفقراء وأصحاب الدخل الضعيف ومعدومي الدخل. وكل مواطن من الشعب التونسي تأثر نشاطه الاقتصادي بسبب بمخلفات انتشار فيروس كورونا في معظم مناطق البلاد. حيث أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عن بداية التسجيل في منحة ثلاثمئة دينار لكل رب عائلة تونسية تتوفر فيه الشروط المدرجة في الفيديو اسفل هذا المقال. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على amen social .tn كيفية التسجيل في منحة 300 دينار تونسي.

amen social tn التسجيل الذاتي تونس

اكدت وزارة الشئون الاجتماعية التونسية ان التسجيل في منحة 300 دينار عبر منصة amen social tn المساعدات الاجتماعية 2021 سوف يستمر إلى 25 من شهر سبتمبر الجاري كما ان صرف المساعدات الاجتماعية المالية للأسر التونسية المحتاجة يتم عبر دفعات مع استيفاء جميع شروط ويمكن التسجيل من خلال منصة امان amen social tn tunisie باتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة المساعدات الاجتماعية 2021 يجب على الشخص الذي يريد التسجيل في amen social tn فتح حساب افتراضي بتشكيل *1021* كما انه من الواجب التسجيل برقمك الشخصي. كتابة رقم بطاقة التعريف الوطنية. كتابة جميع البيانات المطلوبة منك الضغط على العبارة الموجودة باللون الأزرق التسجيل انتظر قليلا سوف تصلك رسالة نصية تخبرك بقبول او رفض طلبك. ويمكنك تقديم اعتراض في الآجال المحددة قانونا اذا تم رفض طلبك من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية

التسجيل في منحة 300 دينار

التسجيل في منصة المساعدات الاجتماعية amen social tn 2021 من اجل الحصول على منحة 300 دينار تونسي يعتر الشغل الشاغل للعديد من العائلات التونسية الحاملين للكارني الأبيض والكارني الأصفر المحتاجة للدعم المادي المقدم من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية التي من مهامها مساعدة جميع الفئات الهشة في المجتمع التونسي للدلك قدمنا لكم اليوم الخطوات الصحيحة للحصول على المساعدة الاجتماعية الظرفية الاستثنائية يمكن من خلال amen social tn التسجيل الذاتي تونس.