التسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي تسجيل موهبة 1443

التسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 1443، فقد دعت اليوم إدارة الموهوبين من خلال الإدارة العامة للتعليم بالمملكة العربية السعودية جميع الطلاب والطالبات من أجل التسجيل في المشروع الخاص بالأولمبياد الوطني المتخصص بمجال الإبداع العلمي، حيث تعتبر هذه المسابقة هي أكبر مسابقة علمية يتم إقامتها سنويًا لجميع الطلاب بالمملكة، حيث تم إعداد هذه البرنامج من أجل اشتراك الطلاب في إطار التنافس بين بعضهم البعض بأي مجال من المجالات العلمية التي يختارها كل شخص علي حده، ويتم التقديم في الأولمبياد الوطني للأبداع العلمي لجميع الطلاب والطالبات للمرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية، علي أن يتم التقديم لجميع الطلاب الذين تتراوح أعمارهم من 12 سنة حتي 20 سنة، وسوف نوضح لكم آليات التسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي بالسعودية.

الأولمبياد الوطني للأبداع العلمي

مدير إدارة الموهوبين السيد علي الرميش، قد أكد بأن المشاركة والتقديم في منافسة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي من الأمور الهامة جدًا لجميع الطلاب، فمن خلال المنافسة بين الطلاب يتم توفير بيئة علمية خالصة هدفها الإبداع وتحفيز جميع الطلاب والطالبات علي الابتكار، بالإضافة الي تشجيع الدور الإبداعي لديهم، وحثهم علي أهمية المشاركات المحلية أو الدولية وزرع روح التنافس علي تحقيق المراكز الأولي من أجل تمثيل الوطن بأي محفل علمي يتم المشاركة به مستقبلاً، والعمل علي تطوير مشاريعهم العلمية بأي مجال يتم اختياره من أي طالب.

التسجيل في الأولمبياد الوطني وآليات المشاركة

آلية التسجيل في مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي سوف تكون من خلال تقديم بعضًا من المشاريع العلمية والفردية التي يتم تحديدها من جانب اللائحة العامة والشروط الخاصة التي يتم تحديدها من جانب إدارة المسابقة، علي أن يتم الاشتراك لكل من الفئة العمرية من 12 عام إلى 20 عام، لجميع الطلاب المقيدين بالمدارس الحكومية والمدارس الأهلية، وتشترط المسابقة أن يكون لكل طالب مشروع علمي واحد من بين 21 مجال وفق الأولوية الوطنية، ويتم التسجيل في الأولمبياد من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي مؤسسة موهبة ومن خلاله يقوم كل طالب بتسجيل الدخول الي الموقع وتسجيل حساب خاص له من خلال رقم الهوية الوطنية.