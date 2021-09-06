انخفاض إصابات كورونا بالسعودية لأول مره والتبديل بين لقاحات كورونا المعتمدة آمن وفعال

انخفاض إصابات كورونا بالسعودية لأول مرة منذ شهور. حيث أعلنت وزارة الصحة بالسعودية يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021. تسجيل 120 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19. ليصبح إجمالي الحالات 545243 حالة علاوة علي ذلك تم تسجيل 219 حالة تعاف جديدة لكي يصبح إجمالي حالات التعافي 534062 حالة. بينما هناك 7 حالات وفاة جديدة ليصبح الإجمالي 8578 حالة وفاة بالإضافة إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 2602 حالة. والحالات الحرجة 723 حالة.

انخفاض منحني إصابات كورونا بالسعودية

فقد أثبتت الدراسات العلمية أهمية استكمال التحصين بجرعتين من اللقاح للحماية من مضاعفات فيروس كورونا والحد من كوفيد طويل الأمد. وقد بلغ عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا بالمملكة العربية السعودية إلى 379,454,61 جرعه حتى وقتنا هذا علاوة علي ذلك فقد تجاوز عدد المحصنين بجرعتين من اللقاح أكثر من 15 مليون و300 ألف محصن. وقد تقرر إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا في السعودية لمن هم لديهم اضطرابات بالمناعة أو خضعوا لعمليات زراعة قبل ذلك.

التبديل بين لقاحات كورونا المعتمدة وعودة المدارس قريبا

فقد أعلنت وزارة الصحة السعودية أن التبديل بين لقاحات كوفيد 19 المعتمدة هي طريقة آمنة وفعالة. وتساهم في توفير استجابة مناعية اكبروحماية ضد مضاعفات الفيروس. ومن جانب آخر ومن أجل العودة للمدارس فقد أتيح تسجيل المواعيد مع إعطاء الأولوية للمعلمين والمعلمات وطلبة المدارس من خلال تطبيق حكومي (توكلنا) وذلك لتلقي اللقاح سريعا.

خطة السعودية للإلزام بالتطعيم

اتبعت الكثير من الدول خطة السعودية للإلزام بالتطعيم حيث اتبعت فرنسا خطي السعودية. فقد وضعت أيضا نظاما يمنع غير الملقحين من دخول الكثير من الأماكن العامة. نيويورك أيضا أعلنت عن التحصين الإلزامي للمدرسين والموظفين واي شخص يدخل مطعم أو صالة رياضية أو مكانا ترفيهيا. وأيضا هددت أندونيسيا بفرض غرامة على من يرفض التطعيم. وهناك تطور واضح في نسب التطعيم بالمملكة العربية السعودية فقد وصل عدد المحصنين ال 42 % ومنهم 13 % في آخر 6 أسابيع وحوالي 63% تلقي جرعه واحدة. ومن المتوقع أن يصل عدد المحصنين بالمملكة إلى 70 % على الأقل بحلول شهر أكتوبر القادم وذلك لأن المملكة أصبحت من أكثر الدول صرامة في التأكيد على أخذ التطعيم حيث ألزمت كل من يريد دخول المملكة أو التسوق بالمولات على إثبات حالة التطعيم على تطبيق توكلنا وهو تطبيق سعودي يثبت ما إذا كان المواطن محصن أم لا.