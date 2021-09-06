فرنسا تندد بالإنقلاب فى غينيا وتدعو للإفراج عن الرئيس

جدة - نرمين السيد - وأعلن المجلس العسكرى الذى قاد انقلابا فى غينيا، اليوم الأحد، فرض حظر تجول فى أنحاء البلاد، وتحدث عن حالة الرئيس ألفا كوندى الذى أطاحه.

وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قال المجلس إن كوندى "لم يتعرض لأذى"، وإن "سلامته مضمونة وسُمح له بالاتصال بأطبائه".

وقالت مجموعة جنود القوات الخاصة، التى أطاحت كوندى واحتجزته صباحا بعد ساعات من إطلاق نار كثيف فى العاصمة، إنهم استبدلوا حكام المناطق ليحل محلهم قادة عسكريون.