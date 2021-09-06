مصرع 4 أشخاص بينهم رضيع في حادث إطلاق نار على منزل بولاية فلوريدا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأصيبت فتاة تبلغ من العمر 11 عاما بعد إطلاق النار عليها "عدة مرات" فى الحادث، وفقا لما ذكرته التقارير الإعلامية.
وقال جرادى جود، شريف مقاطعة بولك، إن إطلاق النار وقع فى الساعة 4:30 صباحًا فى منزلين منفصلين، مضيفًا أن المشتبه به استسلم بعد إصابته فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.
وأضاف أنه لم يصب أى من رجال الشرطة فى الاشتباك.
وأضافت التقارير أن المشتبه به جاء لارتكاب جريمة إطلاق النار واعترف بتعاطى مخدر الميثامفيتامين
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