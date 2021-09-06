نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على تأشيرة شنغن في المقال التالي

تأشيرة شنغن لمن يرغب الحصول عليها وفقا لمجموعة من الشروط الموضوعة من الحكومة، ولكن يجب أن تعلم أولا أنها يجب أن تكتب باللغة الإنجليزية في جميع المستندات وهذا على اعتبار أنها اللغة الرسمية بالمنطقة، وقد يحتاج الشخص الذي يرغب في السفر لتقديم مجموعة من المستندات والاستمارات المختلفة وهذا يتم تحديده على حسب نوع التأشيرة التي يتم التقديم للحصول عليها. المستندات المطلوبة للحصول على فيزا الشنغن أولا يتم العمل على دفع الرسوم الخاصة بالفيزا والتي تقدر ب80 يورو على الأقل، ولكن قد يتم القيام بإعفاء فئة معينة من المتقدمين.

حيث فئة الأطفال والباحثين العلميين وبعض الطلاب وممثلين المنظمات الغير ربحية وغيرهم من المشاركين في الفاعليات الثقافية والرياضية والتعليمية، كما أن الفئة التي تحمل جوازات السفر الدبلوماسية يعفون من الرسوم المفروضة على التأشيرة.

ولابد من أن يكون جواز السفر يحتوي على التوقيعات اللازمة مع وجود مساحة معينة يتم وضع ملصقات التأشيرة الخاصة بشنغن فيها.

وأن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة ثلاث أشهر، مع إرفاق صورتان شخصيتان من البطاقة الشخصية 3.5×4.5سم. الأوراق المطلوبة أثناء تحضير تأشيرة شنغن من الضروري تقديم نسخة من جواز السفر المستوفي البيانات الشخصية.

ومع تقديم تصريح الإقامة في حالة وجوده.

وفي حالة وجود تأشيرة سابقة بشنغن يتم تقديمها مع الأوراق.

تقديم إثبات التأمين الطبي للسفر ويجب أن يكون ساري المفعول لجميع دول شنغن.

وخطاب موافقة من الأهل أو الشخص الموصي على المسافر في حالة إن كان عمره أقل من ثمانية عشر عام.؟

نسخة من جواز السفر الخاص بالأم والأب أو بالموصى به قانونيا.

ونسخة من شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية الخاصة بالمسافر. شروط الحصول على تأشيرة شنغن الشروط الخاصة بفيزا شنغن معروفة وموضوعة من قبل الدولة، وهذه الشروط يجب أن تتوافر في المسافرين والتي تتمثل في التالي:

ويتم تقديم الطلب الخاص بالحصول على التأشيرة للدخول إلى شنغن في السفارة الخاصة بها.

كما يجب تقديم كافة الأوراق المطلوبة من اجل إثبات محل الإقامة بشكل مفسر وموضح.

وتقديم طلب واضح فيه الغرض من السفر لدولة ألمانيا.

القدرة على تحمل المعيشة والسفر لدولة ألمانيا.

وتحضير وثيقة تأمين طبي سارية المفعول طول فترة الإقامة.

ويتعهد المواطن من أنه سوف يتحمل نفقة سفره طول مدة الرحلة دون أن يلجأ إلى الدولة.

كما تستغرق مدة معالجة هذا الطلب 15 يوم من تاريخ التقديم على التأشيرة الخاصة بشنغن. الوسوم عمر شويل - جدة شروط الحصول على تأشيرة شنغن وماهي الأوراق المطلوبة أثناء تحضير تأشيرة شنغن error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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