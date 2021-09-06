التسجيل في برنامج وصول للنساء السعوديات 1443

طاقات وصول تسجيل دخول والتسجيل في برنامج وصول 1443، حيث يستعلم الكثير من النساء العاملات بالقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية عن طريقة تسجيل دخول طاقات وصول، حيث يعتبر برنامج وصول أحد البرامج الهامة التي تم توفيرها من جانب صندوق تنمية الموارد البشرية من خلال التعاون مع مزودي خدمات الخاص بتوصيل السيارات الأجرة مثل خدمات أوبر وخدمات كريم، حيث يتم تقديم دعم مميز للمرأة العاملة من أجل مساعدتها علي التنقل ما بين المنزل ومكان العمل الخاص بها بسهولة، مما ينعكس بصورة إيجابية علي تشجيع السيدات السعوديات على الانضمام الي سوق العمل الخاص وحصولها علي استقرار وظيفي دائم من خلال تقليل نفقات التنقل الخاص بها، مع تخفيف أي صعوبات قد تواجهها خلال الانتقال من جهة العمل والخروج منه، وسوف نوضح لكم ما هي شروط التسجيل في طاقات وصول.

شروط طاقات برنامج وصول

يتم التسجيل في برنامج وصول للمرأة السعودية من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية بعد توافر الشروط التالية لضمان استحقاق الحصول علي الدعم من البرنامج، ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن تكون الراغبة في الحصول علي الدعم سعودية الجنسية.

عمر المتقدمة الراغبة في التقديم على الدعم يجب ألا يقل عمرها عن 18 عامًا.

يجب ألا يتعدى سن المتقدمة للتسجيل بالدعم عن 65 عامًا.

يجب توافر اشتراك خاص للمرأة بالتأمينات الاجتماعية.

الدخل الشهري الخاص بالمرأة يجب ألا يزيد عن 8000 ريال سعودي شهرياً والذي يشمل قيمة الأجر الأساسي مضافًا له قيمة بدل السكن.

يجب ألا يتعدى إجمالي الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية عن 36 شهرًا أخر 5 سنوات.

يجب توافر حساب مسجل علي منصة طاقات.

ما هي طريقة التسجيل في برنامج وصول؟

يتم التسجيل في برنامج وصول للدعم الخاص بالمرأة السعودية بعد توافر الشروط السابقة من خلال القيام بالخطوات التالية: