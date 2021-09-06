نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العالي، فى بيان صادر من الوزارة بأنها سوف يتم عقد مؤتمر صحفي برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار من أجل الإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر 2021، حيث سيقوم الدكتور خالد عبد الغفار بالإعلان عن موعد تقليل الاغتراب، والحد الأدنى الذي توقفت عنده كافة الكليات وخاصة كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات للشعبة الهندسية وكليات الطب البيطري والتمريض والعلوم للشعبة العلمية.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021

بعد أن يعلن وزير التعليم العالي نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، سيقوم بتحديد موعد تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية، ثم الحد الأدنى للمرحلة الثالثة للتنسيق والذي عادة ما يكون بداية من نسبة 50% للمجموع ، غير أن أعمال تنسيق المرحلة الثالثة للتنسيق لن يتم البدء به إلا بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة، ويمكن للطلبة والطالبات الحصول على نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق عبر الخطوات الآتية:-

1- الدخول على موقع التنسيق الالكتروني.

2- إدخال رقم الجلوس ثم الرقم السري.

3- في حالة رضاء الطالب عن نتيجة الترشيح يقوم بطباعة رقم الترشيح ويحتفظ بهذه البطاقة حيث سيقوم بالتواصل مع الجامعة المتقدم إليها لتحديد موعد الكشف الطبي، وستكون بطافة الترشيح والكشف الطبي ضمن الملف الخاص بالطالب لدي الكلية أو المعهد المرشح له.

مؤشرات القبول بتنسيق المرحلة الثانية 2021:-

يمكن القول بأن مؤشرات القبول بالمرحلة الثانية للتنسيق ستكون كالتالي:-

الكلية الحد الأدني الطب البيطري سيتراوح ما بين 86% إلى 88% التمريض ما بين 82% إلى 85% العلوم 78% الهندسة 79% التخطيط العمراني 78% الحاسبات والمعلومات 75% إلى 77% الآداب 63% التجارة 62% الحقوق 61% الخدمة الاجتماعية 60% السياحة 59%

من المتوقع أن يتم فتح أعمال تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية بعد الاعلان عن نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق مباشرة على أن يتم فتح أعمال تقليل الاغتراب لمدة 5 أيام حتي يتمكن جميع الطلاب من تقليل الاغتراب وذلك بالنسبة للطلاب الذين تم ترشحيهم في أماكن بعيدة عن محال سكنهم ليكون بجانب عائلاتهم.