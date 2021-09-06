إعصار إيدا .. ارتفاع قتلى شمال شرق أمريكا إلى 50 شخصا

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم كاثى هوكول حاكمة ولاية نيويورك إن "الولاية شهدت 17 حالة وفاة، أربع منها فى مقاطعة وستشيستر والباقون فى مدينة نيويورك، حيث حوصر جميع الضحايا تقريبا فى وحدات سكنية غير قانونية أقيمت داخل أقبية وأصبحت البديل الوحيد الذى يمكن تحمل تكلفته لمحدودى الدخل من سكان المنطقة".
وأكد المتحدث باسم حاكم ولاية نيوجيرسى مقتل 27 شخصا وفقدان 4.
ومن الولايات الأخرى فى الشمال الشرقى التى أعلنت فيها حالات وفاة بسبب الإعصار ولاية كونيتيكت، حيث قتل شخص على الأقل، وبنسلفانيا التى أعلنت مقتل أربعة على الأقل وماريلاند التى أعلنت عن سقوط قتيل واحد على الأقل.
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