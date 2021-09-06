المكسيك .. تسجيل 272 وفاة وأكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس فى المكسيك إلى 3.428.384، وإجمالى الوفيات إلى 263.140. وأوضحت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة أن العدد الفعلى لضحايا الفيروس قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم الرسمي.

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