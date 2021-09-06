أجل سداد أول قسطين وأحصل على تمويلك بدون كفيل أو رسوم وبشروط ميسرة

أجل سداد أول قسطين وأحصل على تمويلك بدون كفيل ، تمويل شخصي كاش ونقدى يكون موضع بحث من قبل الكثير من العملاء بالمملكة ، والراغبين في الحصول على مبالغ مالية بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة ، كما يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة عن السيولة النقدية الفورية لتلبية احتياجاتهم الماليه مع إمكانية تأجيل السداد في بداية الأقساط الشهرية المستحقة ، وقد جاءت شركة اليسر للإجارة والتمويل كواحدة من أوائل الشركات الرائدة في مجال التمويل بالمملكة ، والتي كانت قد أدركت حاجة السوق السعودي لمنتجات تمويلية بصيغة إسلامية وبتسهيلات عديدة في سداد أقساط التمويل ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي بدون كفيل ولا ضامن المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ من خلال متابعة هذا المقال علي الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من تمويل شركة اليسر وتأجيل سداد أول قسطين من الأقساط المستحقة.

أجل سداد أول قسطين وأحصل على تمويلك من شركة اليسر للإجارة والتمويل

تمويل فورى بالتقسيط الميسر بدون كفيل ولا ضمانات ، أحد العروض التمويلية المتاحة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بمبالغ مالية لتلبية الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد بالمملكة ، كما تقدم الشركة للعملاء خيارات عديدة لسداد مبلغ التمويل ، وذلك بما يتناسب مع الراتب الشهري للعميل ، ويتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي تم تصميمه من شركة اليسر ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. قرض نقدى فورى بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. توفر شركة اليسر الموافقة الفورية والسريعة للعملاء علي طلب الحصول على التمويل الشخصي. يتميز تمويل شركة اليسر المواطنين انه بدون رسوم إدارية. تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل التمويل الشخصي بمبالغ مالية تصل إلى 30 ألف ريال سعودي. لا يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب من موظفي الجهات المعتمدة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل. يمكن للشخص المتقدم بالطلب تقسيط مبلغ التمويل من خلال خيارات عديدة للسداد ، بمدة تصل حتي 36 شهر. توفر الشركة للعملاء فرصة الاستفادة من تأجيل سداد أول قسطين من الأقساط الشهرية المستحقة لسداد مبلغ التمويل. توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء في المملكة العربية السعودية الموافقة الفورية علي طلب الحصول على التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة بدون كفيل أو ضامن ، وذلك بعد التأكد من توافر جميع الشروط التي حددتها الشركة للاستفادة من المنتج ، وتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب. تعمل الشركة علي سرعة إنهاء جميع إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي.

يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل ، والاستفادة من تأجيل سداد أول قسطين.

المواطن المتقاعد أيضاً يمكنه الاستفادة من عرض شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية.

عمر الشخص المتقدم بالطلب يشترط ألا يقل عن 22 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

الراتب الشهري للمتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 5000 ريال سعودي ، وذلك للاستفادة من تمويل شركة اليسر بدون كفيل وتأجيل سداد أول قسطين.

مدة الخدمة في الوظيفة يجب ألا تقل عن 3 أشهر ، وذلك للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة ، والاستفادة من تأجيل سداد أول قسطين من الأقساط الشهرية المستحقة لسداد مبلغ التمويل.

شروط طلب تمويل شركة اليسر بدون كفيل وتأجيل سداد أول قسطين