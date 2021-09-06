جونسون يلقى كلمة أمام البرلمان البريطانى حول الانسحاب من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "رويترز" بأن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون سيلقى كلمة أمام البرلمان الاثنين بشأن انسحاب بريطانيا من أفغانستان، وسط انتقادات لطريقة معالجة عملية الإجلاء.





وانسحبت الولايات المتحدة وبريطانيا من أفغانستان الشهر الماضي، واعترف وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب بأن كلا البلدين أساء تقدير قدرة "طالبان" على السيطرة. واستولت "طالبان" على كابل فى 15 أغسطس الماضي. وواجه جونسون انتقادات لاذعة من أعضاء البرلمان بسبب إخفاقات المخابرات والقيادة فيما يتعلق بسقوط كابل، وقد اعترف بأن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب لم يترك لبريطانيا خيارا سوى سحب قواتها.

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