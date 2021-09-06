طريقة تسجيل دخول الطالب منصة الاختبارات المركزية الإلكترونية مدرستي 1443 حيث يهتم الطلاب الان بمعرفة كيفية الدخول الى منصة إختبارات تعزيز المهارات التي أعلنت عنها وزارة التعليم في السعوديه لجميع الطلاب والطالبات بدايه النصف الثاني الابتدائي وحتى اولى ثانوي حيث يقوم الطلاب بأداء اختبارات الهدف منها معرفة مستوى تفصيلي لكل طالب وتعزيز المهارات الخاصة به وتقييم مدى أدائه خلال العام الماضي في أثناء تطبيق نظام الدراسة عن بعد الذي تم عبر منصة مدرستي، وإعطاء المعلم تقرير مفصل عن مستوى الطالب ومدى تحصيله من الدراسة التي أداها قبل ذلك في جميع المقررات والمناهج ويتم التعرف على نقاط الضعف والقوة في نظام التعليم عن بعد.

طريقة دخول الطلاب منصة الاختبارات المركزية

يمكن لجميع الطلاب ان يقومون بدخول منصة الاختبارات المركزية

من خلال أن يقوم ببعض الخطوات التالية:

على الطالب ان يقوم بالدخول الى رابط منصة مدرستي التعليمية حيث يختار الطالب الدخول من خلال حساب مايكروسوفت

بعد ذلك يقوم الطالب بكتابة البيانات الخاصة باسم المستخدم ثم رقم المرور

ويقوم بتسجيل دخول ستظهر أمام الطالب قائمة رئيسية عليه ان يختار من القائمة الاختبارات

ثم بعد ذلك اضغط الطالب على اختبارات مركزية وبذلك سوف يتم نقله الى نظام الاختبارات

يدخل الطالب عن طريق حساب مايكروسوفت ويكتب البريد الإلكتروني له على المايكروسوفت

ثم يضغط كلمة التالي وكلمة المرور واضغط على تسجيل دخول

سوف يدخل الطالب الى لوحه المعلومات التي تحتوي على جميع المعلومات الخاصة بي

ثم يختار الطالب ما بين الاختبارات المتاحة له وسيكون أمامه اختبار على ان يضغط على اجراء اختبار

يقوم بقراءة جميع الارشادات الخاصة بالاختبارات والتعليمات ثم اضغط على بدء الاختبار ويقوم بحل الاسئله

المواد التي سيتم فيها اختبار تعزيز المهارات

ستكون الاختبارات لجميع الطلاب والطالبات في كافة المراحل التعليمية لكل المدارس التابعة للمملكة العربية السعودية، بداية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الاول الثانوي في أداء اختبارات تعزيز المهارات في المواد التي قام بدراستها خلال العام الماضي وهي الرياضيات واللغة الانجليزية والعلوم واللغة العربية.