تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية للعام الدراسي 1443، تعتبر منصة مدرستي التعليمية هي المنصة الرسمية والاساسية داخل الوزارة التعليمية، فهي المصدر الرئيسي في توصيل المعلومة إلى الطالب، والممثل الأساسي للمدرسة الافتراضية في منظومة التعليم عن بُعد ، ولقد حققت المنصة في العام الماضي ناجحاً باهراً، حيثُ انها لعبت دور المدرسة البديل وخاصةً بعد قرار الوزارة بتعليق الدراسة داخل جميع المدارس.

منصة مدرستي التعليمية

كما أشادت بعض من المنظومات التعليمية العالمية بأن منصة مدرستي التعليمية تعد من أفضل 7 منصات تعليمية على مستوى العالم، ولقد قامت وزارة التعليم العالي السعودي بتدشين رابط خاص بمنصة مدرستي، يسمح لكل طلبة المراحل التعليمية المختلفة وكذلك شاغلي المنظومة التعليمية دخول المنصة من خلاله عن طريق تعبئة بعض من الحقول الفارغة كاسم المستخدم وكلمة المرور، كما يُمكن أيضاً تسجيل الدخول للمنصة من خلال تطبيق توكلنا أو من خلال مايكروسوفت تيمز.

منصة مدرستي التعليمية ورابط تسجيل الاختبارات المركزية لعام 1443

بدأت المملكة في بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 1443، وهذا من يوم الثالث والعشرين من شهر أغسطس الماضي، ولقد أوضحت وزارة التعليم آليه التعليم هذا العام، والتي تتلخص في العودة الحضرية داخل جميع المدارس، للجميع طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية، ماعدا طلاب المرحلة الابتدائية، ومن أمس الأحد الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري وضعت الوزارة بعض من الاختبارات المهارية التي تقيس وتُقيم مدى تحصيل الطالب من مناهج التعليمية في العام الماضي تبدأ تلك الاختبارات من الصف الثاني الابتدائي حتى الصف الأول من المرحلة الثانوية، ويمكن أداء تلك الاختبارات من رابط منصة مدرستي.

تسجيل الدخول الإلكتروني عبر منصة مدرستي التعليمية عن طريق تعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور، أو التوجه المباشر عبر رابط الدخول للاختبارات المركزية

التوجه إلى أيقونة الاختبارات المتواجدة يمين الشاشة

النقر على الاختبارات المركزية

تنشيط الحساب عن طريق تسجيل الدخول من خلال مايكروسوفت تيمز

النقر على الصورة الشخصية للمستخدم

ثم النقر على اختبارات والبدء في الاختبار.

رابط منصة مدرستي لأداء الاختبارات المركزية لعام 1443

ولقد حددت وزارة التعليم العالي السعودي المواد الدراسية التي يتم فيها أداء الاختبارات المركزية وهم اللغة العربية واللغة الإنجليزية ومادة الرياضيات وكذلك مادة العلوم.