بسبب أنها تعمل .. أفغانى يهاجم سيدة بسكين فى برلين

جدة - نرمين السيد - ووقع الهجوم فى حى فيلمرسدورف بالمدينة بعد ظهر السبت، وأصيب أحد المارة والذى يبلغ 66 عاما، بجروح خطيرة، أثناء محاولته إنقاذ السيدة.
وقالت الشرطة، إن "المهاجم الذى يبلغ 29عاما من العمر "لم يتم الكشف عن هويته بما يتفق مع قوانين الخصوصية الألمانية"، اقترب من السيدة التى تبلغ 58 عاما وتحدث معها، بعدها أشهر سكينا فجأة وطعنها عدة مرات فى الرقبة، كما هاجم رجلا حاول التدخل ومساعدة السيدة".
ولم تفصح السلطات عن هويتى الضحيتين أيضا.
وقال مكتب الادعاء العام فى برلين الأحد إن "المهاجم اعتقل بتهمة الشروع فى القتل والاعتداء الجسيم".
وأوضحت الشرطة فى بيان لها أن "المشتبه به ربما يعانى من مرض عقلي، ورغم ذلك، فإن ممثلى الادعاء العام والشرطة الجنائية يحققون معه للاشتباه فى أن هجومه ربما كان بوازع فكر متطرف".
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