إقالة رئيس جهاز المخابرات فى الصومال من منصبه

جدة - نرمين السيد - قرر محمد حسين روبلى، رئيس وزراء الصومال الفيدرالية، اليوم الإثنين، إقالة رئيس جهاز المخابرات فهد ياسين من منصبه على خلفية قضية اختفاء ومقتل موظفة فى الجهاز تدعى إكرام تهليل.





ونشر مكتب رئيس الوزراء الصومالى، فى منشور له على صفحته الرسمية بـ موقع التغريدات القصيرة "تويتر" القرار، والذى جاء نصه: "أقال رئيس الوزراء فهد ياسين حاجى ضاهر مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطنى، وعيّن الرئيس السابق للوكالة اللواء بشير محمد جمعة، مديرا مؤقتا للمخابرات بدلا عن ياسين". وأمر رئيس الوزراء الصومالى فى قرار الإقالة المدير الموقوف بتسليم السلطة إلى المدير المؤقت للوكالة فى غضون 3 أيام، مطالبا من النائب العام فى البلاد سليمان محمد فتح تحقيقا رسميا فى وفاة إكرام تهليل فرح الغامضة وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة. جدير بالذكر، أن الخميس الماضى، أعلن الجهاز الأمنى فى الصومال مقتل إكرام على أيدى حركة الشباب الإرهابية، بعد تسليمها، دون ذكر طرف، وهو ما نفته الحركة لاحقا.

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