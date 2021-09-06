دخول منصة مدرستي ekhtibar.moe.gov.sa أداء الاختبارات المركزية (الرابع – الخامس)

منصة مدرستي ekhtibar.moe.gov.sa لأداء اختبارات تعزيز المهارات لطلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وذلك بعد انتهاء الأسبوع الأول من التعليم الذي انطلق في 28 أغسطس 2021، حيث يقوم الطلاب بالدخول بالحساب الخاص بهم على برنامج مايكروسوفت تيمز تحت إرشادات المعلم في الفصل التعليمي.

الصفوف الدراسية موعد الاختبارات المركزية بالتاريخ الهجري موعد الاختبارات المركزية بالتاريخ الميلادي الصف الثاني والثالث الابتدائي الأحد 28 محرم 1443 5 سبتمبر 2021 الرابع والخامس الابتدائي الإثنين 29 محرم 1443 6 سبتمبر 2021 الصف الرابع والخامس الابتدائي الثلاثاء 30 محرم 1443 7 سبتمبر 2021 السادس الابتدائي الأربعاء 1 صفر 1443 8 سبتمبر 2021 الصف السادس الابتدائي الخميس 2 صفر 1443 9 سبتمبر 2021 الأول والثاني متوسط 5 صفر 1443 12 سبتمبر 2021 الأول والثاني متوسط 6 صفر 1443 13 سبتمبر 2021 الصف الثالث متوسط وأول ثانوي 7 صفر 1443 14 سبتمبر 2021 الثالث متوسط وأول ثانوي 8 صفر 1443 15 سبتمبر 2021

اختبارات تعزيز مهارات الطلاب 1443

حيث قامت وزارة التربية والتعليم حرصا على العملية التعليمية الجديدة في العام الجديد، حيث كان الاتجاه الى تطوير التعليم ورفع مستوى الطلاب هذا العام بعد عامين من التعليم الغير مباشر وسط أجواء من عدم الالتزام التام من الطلاب بسبب انتشار فيروس كرونا والمكوث بالمنازل في العامين الماضيين، وأعلنت الوزارة انطلاق الاختبارات التقييمية لقياس قدرات الطلاب، في المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، على أن يتم تقسيم الاختبارات على جدول يومي للاختبارات، وذلك في المواد الدراسية التالية: (اللغة العربية – الرياضيات – العلوم- اللغة الإنجليزية العلوم).

منصة مدرستي الرقمية

هي منصة إلكترونية قامت وزارة التربية والتعليم بالاعتماد التاكم عليها في العامين الماضيين، حيث انتشر فيروس كرونا وكان على الطلاب عدم الحضور للمدارس طول العام، وكان الاعتماد الأكبر على القنوات التعليمية على قنوات التلفزيون السعودي الرسمية، مجموعة قنوات عين، وأيضا المنصة المدرسية التفاعلية التي إطلاق عليها مسمى منصة مدرستي، والتي تم عمل حساب خاص لكل من الطالب وقائد الفصل وأيضا مدير المدرسة، للدخول واستئناف العملية التعليمية وكانت أيضا الاختبارات الفصلية والنهائية للعام الدراسي عليها وكذلك استخراج النتائج.

بوابة دخول منصة مدرستي ekhtibar.moe.gov.sa

قامت وزارة التعليم بإطلاق ماراثون الاختبارات المركزية والتي تبدا في 5 سبتمبر 2021 وتنتهي في 15 سبتمبر، وتستمر 10 أيام، ليقوم طلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة وحتى الأول الثانوي بالدخول حسب الجدول المبيّن لهم للفصل الافتراضي والتسجيل عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، بالإيميل الخاص بكل طالب، بالخطوات التالية:

خطوات تسجيل البرنامج للطالب خطوات تسجيل مايكروسوفت تيمز للمعلم يتم دخول التطبيق من متصفح جوجل. يتم كتابة الاسم ورقم المرور في صفحة اختبارات مايكروسوفت تيمز يقوم الطالب بتسجيل الدخول. يفتح للطالب صفحة تبين له وجود درس للمعلم فيقوم بالتسجيل فيه. كما يمكن للطالب الدخول في محادثات جماعية بين الطلاب. تبدا الخطوات بالدخول على البرنامج من خلال متصفح جوجل. يتم إدخال اسم المستخدم عند فتح صفحة التسجيل. يبدأ الطالب كتابة كلمة المرور في منصة مدرستي أيضا إلى برنامج مايكروسوفت تيمز. يتم تسجيل الدخول. تفتح للمعلم الفصول المسندة إليه من مدرستي.

وقد انطلقت الاختبارات في يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021 الموافق 28 من شهر المحرم 1443 ويتم أداء اختبار اليوم الاثنين للصفوف الدراسية الرابع والخامس الابتدائي في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.