دخول منصة مدرستي ekhtibar.moe.gov.sa أداء الاختبارات المركزية (الرابع – الخامس)

- 1/2
- 2/2
منصة مدرستي ekhtibar.moe.gov.sa لأداء اختبارات تعزيز المهارات لطلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وذلك بعد انتهاء الأسبوع الأول من التعليم الذي انطلق في 28 أغسطس 2021، حيث يقوم الطلاب بالدخول بالحساب الخاص بهم على برنامج مايكروسوفت تيمز تحت إرشادات المعلم في الفصل التعليمي.اختبارات تعزيز مهارات الطلاب 1443
|الصفوف الدراسية
|موعد الاختبارات المركزية بالتاريخ الهجري
|موعد الاختبارات المركزية بالتاريخ الميلادي
|الصف الثاني والثالث الابتدائي
|الأحد 28 محرم 1443
|5 سبتمبر 2021
|الرابع والخامس الابتدائي
|الإثنين 29 محرم 1443
|6 سبتمبر 2021
|الصف الرابع والخامس الابتدائي
|الثلاثاء 30 محرم 1443
|7 سبتمبر 2021
|السادس الابتدائي
|الأربعاء 1 صفر 1443
|8 سبتمبر 2021
|الصف السادس الابتدائي
|الخميس 2 صفر 1443
|9 سبتمبر 2021
|الأول والثاني متوسط
|5 صفر 1443
|12 سبتمبر 2021
|الأول والثاني متوسط
|6 صفر 1443
|13 سبتمبر 2021
|الصف الثالث متوسط وأول ثانوي
|7 صفر 1443
|14 سبتمبر 2021
|الثالث متوسط وأول ثانوي
|8 صفر 1443
|15 سبتمبر 2021
حيث قامت وزارة التربية والتعليم حرصا على العملية التعليمية الجديدة في العام الجديد، حيث كان الاتجاه الى تطوير التعليم ورفع مستوى الطلاب هذا العام بعد عامين من التعليم الغير مباشر وسط أجواء من عدم الالتزام التام من الطلاب بسبب انتشار فيروس كرونا والمكوث بالمنازل في العامين الماضيين، وأعلنت الوزارة انطلاق الاختبارات التقييمية لقياس قدرات الطلاب، في المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، على أن يتم تقسيم الاختبارات على جدول يومي للاختبارات، وذلك في المواد الدراسية التالية: (اللغة العربية – الرياضيات – العلوم- اللغة الإنجليزية العلوم).منصة مدرستي الرقمية
هي منصة إلكترونية قامت وزارة التربية والتعليم بالاعتماد التاكم عليها في العامين الماضيين، حيث انتشر فيروس كرونا وكان على الطلاب عدم الحضور للمدارس طول العام، وكان الاعتماد الأكبر على القنوات التعليمية على قنوات التلفزيون السعودي الرسمية، مجموعة قنوات عين، وأيضا المنصة المدرسية التفاعلية التي إطلاق عليها مسمى منصة مدرستي، والتي تم عمل حساب خاص لكل من الطالب وقائد الفصل وأيضا مدير المدرسة، للدخول واستئناف العملية التعليمية وكانت أيضا الاختبارات الفصلية والنهائية للعام الدراسي عليها وكذلك استخراج النتائج.بوابة دخول منصة مدرستي ekhtibar.moe.gov.sa
قامت وزارة التعليم بإطلاق ماراثون الاختبارات المركزية والتي تبدا في 5 سبتمبر 2021 وتنتهي في 15 سبتمبر، وتستمر 10 أيام، ليقوم طلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة وحتى الأول الثانوي بالدخول حسب الجدول المبيّن لهم للفصل الافتراضي والتسجيل عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، بالإيميل الخاص بكل طالب، بالخطوات التالية:
|خطوات تسجيل البرنامج للطالب
|خطوات تسجيل مايكروسوفت تيمز للمعلم
|
|
وقد انطلقت الاختبارات في يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021 الموافق 28 من شهر المحرم 1443 ويتم أداء اختبار اليوم الاثنين للصفوف الدراسية الرابع والخامس الابتدائي في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.
الوسوم
منصة مدرستي ekhtibar.moe.gov.sa لأداء اختبارات تعزيز المهارات لطلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وذلك بعد انتهاء الأسبوع الأول من التعليم الذي انطلق في 28 أغسطس 2021، حيث يقوم الطلاب بالدخول بالحساب الخاص بهم على برنامج مايكروسوفت تيمز تحت إرشادات المعلم في الفصل التعليمي.اختبارات تعزيز مهارات الطلاب 1443
|الصفوف الدراسية
|موعد الاختبارات المركزية بالتاريخ الهجري
|موعد الاختبارات المركزية بالتاريخ الميلادي
|الصف الثاني والثالث الابتدائي
|الأحد 28 محرم 1443
|5 سبتمبر 2021
|الرابع والخامس الابتدائي
|الإثنين 29 محرم 1443
|6 سبتمبر 2021
|الصف الرابع والخامس الابتدائي
|الثلاثاء 30 محرم 1443
|7 سبتمبر 2021
|السادس الابتدائي
|الأربعاء 1 صفر 1443
|8 سبتمبر 2021
|الصف السادس الابتدائي
|الخميس 2 صفر 1443
|9 سبتمبر 2021
|الأول والثاني متوسط
|5 صفر 1443
|12 سبتمبر 2021
|الأول والثاني متوسط
|6 صفر 1443
|13 سبتمبر 2021
|الصف الثالث متوسط وأول ثانوي
|7 صفر 1443
|14 سبتمبر 2021
|الثالث متوسط وأول ثانوي
|8 صفر 1443
|15 سبتمبر 2021
حيث قامت وزارة التربية والتعليم حرصا على العملية التعليمية الجديدة في العام الجديد، حيث كان الاتجاه الى تطوير التعليم ورفع مستوى الطلاب هذا العام بعد عامين من التعليم الغير مباشر وسط أجواء من عدم الالتزام التام من الطلاب بسبب انتشار فيروس كرونا والمكوث بالمنازل في العامين الماضيين، وأعلنت الوزارة انطلاق الاختبارات التقييمية لقياس قدرات الطلاب، في المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، على أن يتم تقسيم الاختبارات على جدول يومي للاختبارات، وذلك في المواد الدراسية التالية: (اللغة العربية – الرياضيات – العلوم- اللغة الإنجليزية العلوم).منصة مدرستي الرقمية
هي منصة إلكترونية قامت وزارة التربية والتعليم بالاعتماد التاكم عليها في العامين الماضيين، حيث انتشر فيروس كرونا وكان على الطلاب عدم الحضور للمدارس طول العام، وكان الاعتماد الأكبر على القنوات التعليمية على قنوات التلفزيون السعودي الرسمية، مجموعة قنوات عين، وأيضا المنصة المدرسية التفاعلية التي إطلاق عليها مسمى منصة مدرستي، والتي تم عمل حساب خاص لكل من الطالب وقائد الفصل وأيضا مدير المدرسة، للدخول واستئناف العملية التعليمية وكانت أيضا الاختبارات الفصلية والنهائية للعام الدراسي عليها وكذلك استخراج النتائج.بوابة دخول منصة مدرستي ekhtibar.moe.gov.sa
قامت وزارة التعليم بإطلاق ماراثون الاختبارات المركزية والتي تبدا في 5 سبتمبر 2021 وتنتهي في 15 سبتمبر، وتستمر 10 أيام، ليقوم طلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة وحتى الأول الثانوي بالدخول حسب الجدول المبيّن لهم للفصل الافتراضي والتسجيل عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، بالإيميل الخاص بكل طالب، بالخطوات التالية:
|خطوات تسجيل البرنامج للطالب
|خطوات تسجيل مايكروسوفت تيمز للمعلم
|
|
وقد انطلقت الاختبارات في يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021 الموافق 28 من شهر المحرم 1443 ويتم أداء اختبار اليوم الاثنين للصفوف الدراسية الرابع والخامس الابتدائي في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دخول منصة مدرستي ekhtibar.moe.gov.sa أداء الاختبارات المركزية (الرابع – الخامس) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.