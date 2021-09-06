شرح خطوات تسجيل منحة 300 دينار منصة أمان التونسية وزارة الشئون هنا سحب المساعدة الاجتماعية

لا يزال الحديث على الحصول على منحة 300 دينار، وخطوات تسجيل منحة 300 دينار، محل بحث وحديث كبير بين الناس في جميع أرجاء المحافظات التونسية، خاصة في ظل الظروف المعيشة الصعبة التي يعيشها الشعب التونسي بسبب جراء فيروس كورونا وتداعياته السلبية على المواطنين خاصة من هم كبار السن الغير قادرين على العمل وكسب المال وأصحاب الأعمال اليومية الذي يكسب رزق يوم بيوم، ومع توقف النشاط في أغلب القطاعات انعدمت دخولهم وأصبحوا يعانون بشدة، لذا كان قرار الحكومة بتقديم الدعم لهؤلاء الناس حتى يشعروا بأن الدولة لم تتخلى عنهم، وفيما يلي رابط التسجيل وشروط الحصول على المساعدة وأخيراٌ ألية سحب المساعدة من الصراف.

الدخول على رابط منصة أمان التونسية.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة ” الاسم، رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”.

الضغط على تسجيل البيانات وتأكيد التسجيل للتم عملية التسجيل الإلكتروني على المنصة.

من تليفون المحمول قم *1021* 2# لتحصل على الكود السري الذي من خلاله تقوم بالسحب. ثم أضغط على زر سحب المساعدة المقطوعة. قم بتسجيل رقم بطاقة التعريف الوطنية وتأكد من التسجيل الصحيح. أدخل الكود السري الذي وصلك على الموبايل عبر رسالة sms. أختار المبلغ 300 دينار وقم بتأكيد السحب ليتم صرف المساعدة بنجاح.

المواطنون المنتفعون بالمنحة الشهرية القارة للأسر الفقيرة والمعوزة. المنتفعون ببطاقة العلاج المجاني والمنتفعون بالعلاج منخفض التعريفة. أصحاب منح الشيخوخة وجرايات التقاعد الضعيفة والأجراء والعاملون لحسابهم الخاص. جميع المواطنون الغير متمتعون بأي تغطية اجتماعية.

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قالت وزارة الشئون الاجتماعية أنه من المؤكد سحب المنحة بعد اعتمادها للمواطن، في حالة أن تم إيداع مبلغ المساعدة الاجتماعية ولم يقوم المستفيد بصرفها في مدة 6 أشهر من تاريخ إعلامه بها، في هذه الحالة يكون متنازل عن حقه في المنحة ولا يجوز له المطالبة بها مرة أخرى.

وزارة الشئون الاجتماعية التونسية

تعمل وزارة الشئون على التحقق من أستحقاق المتقدمين للحصول على المنحة، من خلال عمل تقاطعات بينية مع الجهات المعنية، لتفادي أزدواجية الانتفاع بالمساعدات في العام الواحد وتهدف الوزارة في تخفيف معانات الفئات الأقل دخلاً، من خلال البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية لهم وهو صميم عمل الوزارة.

الجهات المشاركة في منحة أل 300 دينار من وزارة الشئون الاجتماعية

منحة الشئون الاجتماعية من أهم الموضوعات من حيث التفاعل التي أحدثته بين أفراد الشعب التونسي، لذا فهو برنامج كبير يحتاج تضافر كافة الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في تونس، ومن الجهات المساعدة، الهلال الأحمر التونسي، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، الكشافة التونسية.