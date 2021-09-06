كوريا الجنوبية تسجل 1.375 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الكورى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها فى كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 1.375 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالى حالات الإصابة بالفيروس 261 ألفا و 778 حالة.





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