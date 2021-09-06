فرار 6 أسرى فلسطينيين من «الجلبوع» وجيش الاحتلال يمشط المنطقة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "العربية"، كان 6 من الأسرى الفلسطينيين فروا من سجن "الجلبوع" قرب بيسان فى وقت سابق من اليوم، بينهم 5 ينتمون لحركة الجهاد الإسلامى، وآخر من حركة فتح.
وسخرت قوات الأمن الإسرائيلى مروحيات وطائرات دون طيار للبحث عن 6 سجناء هربوا من سجن جلبوع عبر نفق حفروه فى زنزانتهم، وفق هيئة البث الإسرائيلية، مكان، التى شددت على الحرج الكبير الذى تسببت فيه العملية لأجهزة الأمن الإسرائيلية.
وأشارت الهيئة الإسرائيلية إلى أن من أبرز الهاربين قائد كتائب شهداء الأقصى السابق فى جنين، زكريا زبيدى.
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