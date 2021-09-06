طالبان تعلن السيطرة الكاملة على ولاية بنجشير

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان نشره المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد على "تويتر": "تم الاستيلاء على ولاية بنجشير بالكامل، وخضعت ولاية بنجشير للسيطرة الكاملة للإمارة الإسلامية للنظام السياسى لطالبان". وأضاف "ذبيح الله" أن بعض المتمردين هزموا فى المعارك فيما فر آخرون، وأكدت طالبان لأهالى بنجشير أنهم لن يضطهدوهم، بحسب قناة العربية. وشهدت ولاية بنجشير قبل ذلك معارك شرسة بين "جبهة المقاومة الوطنية" المناهضة لـ"طالبان" والمتمركزة فى إقليم بنجشير، ومسلحى طالبان، وترفض فصائل معارضة فى بنجشير شمال أفغانستان، الاعتراف بسلطة طالبان على البلاد، عقب سيطرة الحركة على العاصمة كابول.

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