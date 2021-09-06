فيديو يوثق طريقة هروب الأسرى من داخل السجن الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه وسع من نطاق عمليات البحث عن 6 أسرى فلسطينيين فروا من سجن جلبوع الشديد الحراسة، الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته تساند جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والشرطة ومصلحة السجون في أعمال التمشيط بحثا عن الأسرى الفلسطينيين الذين فروا من سجن "جلبوع" في وقت سابق.

وأضاف أنه تم تخصيص عدة قطع جوية لأعمال استطلاع، مشيرا إلى أن قواته المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة تشارك في عمليات البحث.

ويظهر النفق الممتد من داخل السجن إلى طريق ترابي قريب أن عملية حفره استغرقت وقتا طويلا.

وكان 6 أسرى فلسطينيين، وهم 5 ينتمون إلى حركة "الجهاد الإسلامي" وآخر من حركة فتح هربوا في ساعات الليل من سجن جلبوع في منطقة بيسان شمالي إسرائيل، وكلهم من مدينة جنين الفلسطينية المحاذية، التي تقع في الضفة الغربية.

وكان أول من أبلغ عن الأسرى الفلسطينيين، المزارعين في المنطقة، واعتقدوا في البداية أنهم لصوص، فسارعوا إلى إبلاغ الشرطة.

إلا أنه مر وقت طويل منذ الهروب عند منتصف الليل حتى الصباح، وهناك احتمال أنهم تمكنوا من الوصول إلى مدينة جنين المحاذية التي تقع ضمن حدود الضفة الغربية.

وفي البداية، اقتصرت عمليات البحث على عناصر الشرطة الإسرائيلية، التي نشرت سماء الفارين وصورهم لمحاولة العثور عليهم وهم، كما استعانت بطائرات مروحية وأخرى مسيرة بحثا عنهم.