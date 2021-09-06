مقتل شخص وإصابة 4 آخرين جراء انفجار فى عفرين السورية

جدة - نرمين السيد - وقال المرصد السورى، مساء أمس الأحد، إن "دوى انفجار متوسط الشدة سمع فى مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، ثم تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة أمام محل لبيع المحروقات، على طريق ترندة بحى الأشرفية".
وأكد المرصد أن الانفجار أدى إلى "مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، إضافة إلى اندلاع حريق فى محل بيع الوقود وحدوث أضرار مادية فى مكان الانفجار".
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