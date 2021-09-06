طالبان: حسمنا عسكريا فى بنجشير وبدأنا مرحلة جديدة

جدة - نرمين السيد - وقال مجاهد، اضطررنا إلى الحسم عسكريا فى بنجشير بعد فشل المفاوضات، مضيفا أن "متمردين قُتلوا والآخرين فروا. أُنقذ سكان بنجشير المحترمون من محتجزى الرهائن. نؤكد لهم أنه لن يتعرض أحد للتمييز. وسنعمل جميعا من أجل بلد واحد".

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