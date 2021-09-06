جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن جبهة المقاومة الوطنية فى وادى بنجشير كان يقودها نائب الرئيس السابق، أمر الله صالح، وكذلك أحمد مسعود، نجل المقاتل المناهض لطالبان أحمد شاه مسعود الذى قُتل قبل أيام فقط من هجمات الحادى عشر من سبتمبر الإرهابية فى اليمن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالبان: نائب الرئيس الأفغانى فر إلى طاجيكستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.