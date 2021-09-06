طالبان: واثقون من أن بلادنا ستكون صديقة للمجتمع الدولى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما أعلنت حركة طالبان، اليوم الإثنين، السيطرة الكاملة على ولاية بنجشير التى شهدت معارك شرسة بين "جبهة المقاومة الوطنية" المناهضة لـ"طالبان" والمتمركزة فى إقليم بنجشير، ومسلحى طالبان، حيث ترفض فصائل معارضة فى بنجشير شمال أفغانستان، الاعتراف بسلطة طالبان على البلاد، عقب سيطرة الحركة على العاصمة كابول.

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