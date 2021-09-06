جدة - نرمين السيد - ولم تكشف الخارجية الألمانية عن أسباب وفاة الدبلوماسى الذى تولى منصبه الجديد فى الشهر الماضى، ولكنها أشارت إلى أن نائبه فرانك روكيرت سيتولى مهامه.
وقال البيان الصادر عن الخارجية الألمانية: "سمعنا ببالغ الحزن والجزع بالوفاة المفاجئة للسفير الألمانى لدى الصين البروفيسور يان هيكر، فى هذه اللحظة، نقدم مواساتنا لعائلته وللمقربين منه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة السفير الألمانى الجديد لدى الصين بعد شهر من تسلم منصبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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