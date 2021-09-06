وفاة السفير الألمانى الجديد لدى الصين بعد شهر من تسلم منصبه

جدة - نرمين السيد - ولم تكشف الخارجية الألمانية عن أسباب وفاة الدبلوماسى الذى تولى منصبه الجديد فى الشهر الماضى، ولكنها أشارت إلى أن نائبه فرانك روكيرت سيتولى مهامه.

وقال البيان الصادر عن الخارجية الألمانية: "سمعنا ببالغ الحزن والجزع بالوفاة المفاجئة للسفير الألمانى لدى الصين البروفيسور يان هيكر، فى هذه اللحظة، نقدم مواساتنا لعائلته وللمقربين منه".